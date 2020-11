También tienen sus ventajas, al Presidente no le cuestan ni un solo centavo. Compensan en gran medida al furor crítico de muchos medios de oposición. En los regímenes del pasado los presidentes no necesitaban desmañanarse porque todos los periódicos, la televisión y el radio, eran proclives a la Presidencia (una minoría crítica iba desarrollándose progresivamente). El Presidente no tenía ninguna necesidad de rendir cuentas. Con las Mañaneras el gobierno se ahorra miles de millones con los que antes se contentaba a los medios.

Todos los días López Obrador presenta una cuestión de gran interés público y luego hay comentarios sobre los asuntos de actualidad. Lo que he podido percibir es que los chicos de la prensa y el mandatario son corteses. Este duro ejercicio termina cuando se han agotado las preguntas o el tiempo, lo que suceda primero. La labor cotidiana de AMLO se prolonga hasta las 10 u 11 de la noche, como en los tiempos de la jefatura de gobierno.