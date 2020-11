Alejandro Alegría

Las ventas de comercio electrónico durante la décima edición de El Buen Fin crecieron entre 15 y 25 por ciento respecto al año pasado, como consecuencia de la situación que se vive por la pandemia del covid-19, indicó Aldo López, vicepresidente comercial de Onest Logistics.

El empresario de la industria logística comentó que la pandemia ayudó mucho a que México se posicionará mejor en el mercado del comercio electrónico , pues se encontraba rezagado en comparación con Estados Unidos.

Datos de la Asociación de Internet MX identifican a El Buen Fin como una de las temporalidades más importantes para el comprador en línea.

López relató que el crecimiento en años recientes era moderado, pero en los meses de abril a junio la demanda por los canales electrónicos se incrementó debido al cierre de centros comerciales, lo cual representó un desafío para la industria logística, que es la encargada de movilizar las mercancías en la cadena de valor.

Señaló que se pensó que la contingencia duraría unas semanas de cierre, pero cuando no fue así obligó a empresas de comercio a mirar el canal digital. Aunque no todas las firmas estaban preparadas para incursionar, pues no tenían consolidados sus canales de distribución.

Destacó que para la mayor parte de las empresas las ventas de comercio electrónico significaban entre 5 y 10 por ciento del volumen total.

Sin embargo, en meses posteriores hubo adaptación de las compañías, así como en la industria de logística. Para El Buen Fin ya contaban con más experiencia y el impacto se tradujo en un crecimiento de entre 15 y 25 por ciento en las ventas respecto de la misma temporada del año pasado.