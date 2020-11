Con los organismos empresariales, el mandatario de México mantiene una relación estable en la lógica de la fragilidad y del consenso , pues mientras la Confederación Patronal de la República (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, tiene más contrapuntos, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mantiene un organismo más receptivo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Ya se sabía desde que fue elegido que iba ser una especie de punto de entendimiento entre los sectores más radicalizados del Consejo y el gobierno de la 4T.

Subrayó que la preocupación del sector empresarial está en las reglas del juego , las bases legales sobre las que se asientan las inversiones, no en el gasto presupuestario, pues el proyecto no contempla impuestos, ni un crecimiento exponencial del gasto, para ellos representa cierta certeza económica en función de estabilidad macroeconómica del país .

Ni en contra ni a favor

El catedrático subrayó la regulación de la subcontratación, pues consideró que se pueden limar asperezas , pues bajo esa figura laboral las empresas disminuyen sus costos hasta 40 por ciento.

AMLO no tiene una política antiempresarial, no está en contra de los empresarios, lo que busca realmente es incrementar la capacidad de recaudación fiscal , dijo Jarquin tras señalar que se ha dado un uso político a esa relación compleja entre el gobierno y los empresarios.

El Presidente lo que busca es recuperar la capacidad fiscal del Estado ¿para qué? Para incrementar el gasto destinado al apoyo social, que es un mecanismos que la 4T ha entendido como de redistribución de la riqueza a nivel social.

Destacó que la regulación del outsourcing va en ese sentido, pues se busca recuperar recursos que pierden el IMSS o el fisco por prácticas deshonestas.

Inversión

El gobierno mexicano no se puede dar el lujo de fomentar la política de desinversión empresarial como sucedió en el conflicto de los años 70. No vamos para allá, no es Echeverría. Esas voces no son serias , dijo el académico.

Señaló que independientemente de lo que pase en 2021 en materia electoral, se mantendrá ese frágil equilibrio , porque ambos se necesitan y López Obrador conserva una enorme legitimidad , que es imbatible.

Golpe blando

Galindo, catedrática en la Facultad de Economía de la UNAM, distinguió entre dos tipos de empresarios: “Un grupo de grandes empresarios está dispuesto a aprovechar la oportunidad con las obras del sexenio y otro sector se ha agrupado alrededor de la estrategia del golpe blando. Han intentado restarle legitimidad e impulsan manifestaciones callejeras”. Hasta el momento, los esfuerzos no han sido fructíferos.

Destacó que si bien el Presidente ha planteado una separación entre el poder económico y el político, no quiere decir que tenga una actitud en contra de los empresarios.