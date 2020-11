T

res millones de personas trabajan en México, de manera temporal o permanente, en diferentes campos agrícolas. Las personas jornaleras. De conformidad con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2017, reciben en promedio 167.69 pesos por día. Es decir, el equivalente a 2.9 salarios mínimos. Lo que significa que sus ingresos se ubican entre los más bajos de nuestro país, por lo que les resulta difícil acceder a una vida digna, en la que sus derechos sean reconocidos, protegidos, promovidos y garantizados.

Existe un contexto histórico de violaciones estructurales y sistemáticas a los derechos humanos de estas personas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), 93.4 por ciento carece de contrato; 90.9 no cuenta con acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo, y 85.3 no tiene prestaciones laborales. Además de tener jornadas extenuantes, de más de 15 horas diarias, estas personas tampoco cuentan con vacaciones, días de descanso, Seguro Social, prestaciones, y mucho menos con periodos de incapacidad cuando llegan a tener accidentes o enfermedades en o por su trabajo. A través de la perspectiva de género, y de un enfoque interseccional, logramos comprender que las niñas, adolescentes y mujeres jornaleras se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y desigualdad sistémica, ya que, además del trabajo agrícola, son las responsables del trabajo del hogar, antes y después de su jornada laboral, así como del cuidado de sus hijas, hijos, hermanas o hermanos, y esto incluso mientras están laborando.

Otra de las problemáticas que padecen es que tampoco cuentan con prestaciones laborales, por lo que durante su embarazo no les es posible acceder a una licencia de maternidad o lactancia, la que les permitiría descansar de las agotadoras jornadas laborales. Por otro lado, las infancias que acompañan o migran con sus padres, no sólo no tienen acceso a la educación, sino que los bajos salarios de sus progenitores son un incentivo para que se enrolen en el trabajo agrícola desde edades muy tempranas. Esto propicia que no se protejan ni se garanticen sus derechos fundamentales, por ejemplo aquellos reconocidos en el artículo 4 de la Constitución, así como los establecidos en instrumentos internacionales aprobados por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, en estos tiempos de crisis sanitaria, el trabajo agrícola ha sido visto como actividad fundamental para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las personas jornaleras continúan trabajando con salarios paupérrimos, mientras las autoridades no están garantizando sus derechos a la vida y a la integridad física, ya que, al no contar con la posibilidad de tomar medidas mínimas, como el trabajo en casa, la sana distancia y el constante lavado de manos, por mencionar algunos ejemplos, están sobre expuestas a los impactos diferenciados de la pandemia.