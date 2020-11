U

na vez más, la sociedad estadunidense ha mostrado, como ya lo hizo en los años 30, que contiene una suerte de anticuerpos sociales, políticos y culturales, que le impiden transgredir ese umbral terrible en que un Estado se asoma al vértigo del fascismo –o, en el caso de Trump, al aviso de un protofascismo–. Porque si algo hizo Trump a lo largo de su gestión fue precisamente tratar de poner en entredicho todas y cada una de las instituciones que tradicionalmente han definido ese límite: el Congreso, la autonomía de los gobiernos locales, los límites que el ejército se impone para no verse involucrado como fuerza de choque, la beligerancia de la prensa contra el Poder Ejecutivo, etcétera. Por sólo mencionar algunos de los diques que un neofascismo al american way tendría que derribar para imponer su hegemonía.

Pero si alguien llevó a Biden al poder, no fueron tan sólo las maquinarias electorales del Partido Demócrata –ahora bien aceitadas por un conocedor del Deep State–, ni la suma de los votos antirrepublicanos, sino un amplísimo movimiento social cuyo origen se remonta a la lucha de lo que representaron las administraciones de Obama/Biden: Black Lives Matter, Antifa, The Pink Coalition, Rainbow Stand y tantas otras, organismos que cuestionaron radicalmente la política social, económica y, sobre todo, racial del establishment que tocó rearmar al propio Obama. Para ellos Biden no representa ni siquiera un compañero de viaje; tan sólo una ocasión para echar del Capitolio al trumpismo.

Todo el alud de felicitaciones por su triunfo –esenciales para mostrar el rechazo mundial al Joker que ocupó la Casa Blanca los últimos cuatro años– prescindieron de los renglones mínimos de la biografía política de Biden. Al menos para México, la lista es larga y llena de nubarrones: convalidó el fraude de Peña en 2012 (la compra de votos); en un lenguaje muy políticamente correcto, deportó violentamente a 3 millones de mexicanos (Obama se ganó el título no de Commander in chief, sino de Deporter in chief); abrió el camino a la depredación ecológica del país, sujetando a Calderón y Peña a una política de apertura total a las industrias extractivistas; fue uno de los artífices que impulsó la reforma energética de 2015; cuidó que las finanzas mexicanas engulleran la peor deuda externa desde la que casi nos hace desaparecer en el siglo XIX.