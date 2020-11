De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 28 de noviembre de 2020, p. 10

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) eliminó la revisión del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, conocido como Fondo México, mediante el cual se pretende canalizar recursos federales a los países de la región a fin de controlar los flujos migratorios.

Así se dio a conocer ayer en una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que el órgano fiscalizador anunció la quinta modificación en lo que va del año a su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.