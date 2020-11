A su salida del centro de gobierno, una mujer se hincó frente a López Obrador para pedirle que liberaran a su hijo, el ex dirigente de pescadores del puerto de San Felipe, Sunshine Rodríguez, quien se encuentra preso en el Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, Sonora, acusado por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada por la captura de especies protegidas.

Mexicali, BC., El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió afuera del Centro Cívico de Baja California peticiones de apoyo por parte de pescadores, agricultores y colectivos de resistencia civil que coincidieron en el rechazo al gobernador Jaime Bonilla, a quien acusan de ser “un traidor a la Cuarta Transformación, porque él es de quinta y es igual o peor que el ex mandatario Francisco (Kiko) Vega”.