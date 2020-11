Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 28 de noviembre de 2020, p. 4

Mexicali, B.C., De visita en esta tierra donde empieza México , según dijo a los bajacalifornianos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con una agenda cargada de temas fronterizos. De entrada, atajó la desinformación en torno al futuro de la planta cervecera Constellation Brands. Ratificó su cancelación y ordenó formalizar el procedimiento, anticipó que suscribirá un acuerdo para garantizar la seguridad social a los jornaleros agrícolas de San Quintín y adelantó que buscará que los estímulos fiscales para la frontera norte tengan vigencia transexenal.

Al iniciar este fin de semana una gira por los seis municipios de esta entidad, López Obrador parafraseó a Los Tigres del Norte – yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó – para aludir a los migrantes mexicanos que residen en el país vecino del norte y adjudicarles un gran protagonismo en los empeños para sortear la crisis económica provocada por la pandemia:

Nuestros paisanos migrantes nos están sacando del hoyo porque nohan dejado de mandar remesas. Imagínense lo que significa en estos tiempos difíciles, de adversidad, el que le estén llegando apoyos para 10 millones de familias .

Más adelante señaló: a pesar de la pandemia, no tenemos una crisis de consumo, hay estabilidad social en el país, no ha habido asaltos masivos a tiendas, a supermercados, hay orden. Y esto no es el autoritarismo, no es por la mano dura, no es por la dictadura, es por la democracia y por atender primero a los más necesitados .

Congregados en el edificio del gobierno del estado, integrantes de su gabinete y del equipo del gobernador Jaime Bonilla, quien le expresó su adhesión al proyecto obradorista ( sé que lo que me dice, lo dice de corazón, aunque me regañe ), atestiguaron la firma del decreto que prorroga la vigencia del programa de estímulos fiscales para 43 municipios fronterizos.

En su discurso, lo primero que hizo fue disipar las dudas sobre el destino de Constellation Brands que se instalaría en esta ciudad fronteriza y reprochó la desinformación que hay respecto a esa cervecera.