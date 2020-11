George Harrison

Hubo una vez una banda llamada The Traveling Wilburys, integrada por personajes sacados de la mitología rocanrolera: Tom Petty, Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne, Jim Keltner y George Harrison. En el primer álbum de estos seres legendarios está End of the line, canción donde los primeros acordes salen de la guitarra de George y la frase inicial de la canción, Bueno, todo está bien , es vocalizada por el mismo Harrison, quien en otro momento dice/canta: bueno, todo está bien/siempre y cuando eches la mano . Qué frase tan actual ¿no? Por supuesto, no se puede citar a George sin que aparezcan las palabras The Beatles. Y en nuestro caso, siempre gira en nuestra cabeza otra: Something, y parte de su letra: Me preguntas si amor crecerá / no lo sé, no lo sé / quédate aquí por ahora /y ya veremos después. Igualmente, recordamos con nostalgia la ocasión cuando gritamos los coros de My Sweet Lord en el estreno de la película El concierto para Bangladesh, allá por el año 73 del siglo pasado. Las remembranzas surgen porque mañana, 29 de noviembre, hará 19 años de la partida del místico Beatle, quien a su primer disco solista tituló All things must pass. Y eso, justo, queremos que suceda ahora: Todo debe pasar. Ya vimos pasar lo negro; ahora, que venga lo chido.