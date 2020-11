E

l Senado aprobó la semana pasada la legislación que despenaliza y regula el consumo lúdico de la mariguana y para usos médicos. Falta la aprobación de la Cámara de Diputados. El terapéutico tiene un amplio apoyo, pero en cuanto a su empleo para el reventón hay personas que no están de acuerdo por el problema de adicción que puede generar. Ese fue el tema del sondeo de opinión de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 823 personas: en Twitter, 110; en El Foro México, 522, y en Facebook, 191.

Twitter

Es muy peligroso que continúen por ese camino, la idiosincrasia de los mexicanos no es para ese tipo de vicios. Perderíamos el juicio.

@FernandoRodríguezHdez /Aguascalientes

Tengo reservas por lo que he visto que sucede en las zonas urbanas marginadas con el alcohol, además el narcotráfico no es exclusivo de la planta de la mariguana, sino también de sus productos químicos, no sé cuál será el impacto.

@myrnalilizth /Monterrey

Lo que más daño ha causado a México no es el asunto de la mariguana, sino los millones de armas que circulan sin control, las drogas sintéticas, la impunidad y la corrupción del periodo neoliberal. Que sea bienvenida la legalización.

@IgnacioAlvarado /El Mante

Mucha gente usa la mariguana y cuando alguna autoridad la descubre es extorsionada y puede llegar a la cárcel; liberar su uso para consumo será un bien para México.

@Arana124 /CDMX

La educación de nuestros hijos es trascendental y una obligación, pero si les evitamos tener cerca estas drogas es mejor.

@jtcontreras1 /CDMX

Debe dejar de ser prohibido algo que no se puede prohibir, quien la consume siempre encontrará la manera de hacerse con ella.

@icruzfmx /Celaya

La sociedad, cada vez con menos valores y más decadente; ojalá la sensatez y educación nos ayuden a recuperar a este país y su sociedad.

@AngyChavez /Aguascalientes

Facebook

La mariguana ha sido satanizada con el argumento de que es la puerta a drogas más fuertes; creo que el alcohol es esa puerta, la gente alcoholizada se mete cualquier sustancia sin tener conciencia de ello.