La necesidad de una obra de esa naturaleza era evidente si se considera el grave daño causado al tejido social por las machaconas y ubicuas prédicas neoliberales que la gente recibió durante décadas, lo mismo en la publicidad comercial que en los discursos oficiales: lo más importante en la vida es que triunfes; compite hasta el límite de tus fuerzas (y más allá de tus escrúpulos) para lograr el éxito; sé emprendedor, sé líder, consume todo lo que puedas y al final del camino únete a la magna celebración en la que los winners hacemos escarnio de los losers. Exhibe tus riquezas sin pudor y si te sobra una patita de pollo, dásela a los pobres. Si sientes que el mundo está muy jodido, recuerda que el cambio está en uno mismo.

Ante la evidencia de los frutos podridos de semejante siembra de egoísmo, es claro que el país necesita fortalecer principios como el respeto a la diferencia, a la vida y a la dignidad de los demás, la libertad, el amor, la gratitud, el perdón, la redención, la igualdad, la verdad, la confianza y la fraternidad, y que debe plantearse actitudes constructivas en el trabajo, el ejercicio del poder, la participación económica, las relaciones familiares y el medio ambiente.

La Guía ética para la transformación de México se distribuirá, en una primera etapa, entre beneficiarios de la pensión universal para adultos mayores, pero puede descargarse desde ahora en este sitio: https://is.gd/WijDeV. Desde luego, no se trata de imponer nada a nadie, sino de provocar la reflexión colectiva y el debate para la construcción de nuevos consensos éticos. Cabe esperar que quienes han visto con escepticismo y hasta con horror la elaboración de un documento de estas características lo lean y lo debatan con argumentos y no se atrincheren en descalificaciones in toto del gobierno de López Obrador o alegatos ad hominem; eso no haría sino reafirmar el vacío de ideas, propuestas y proyecto de nación que ha caracterizado a individuos y organizaciones de la oposición en estos dos primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación.

