Pero este podría ser más rápido porque sabemos que la eficacia es alta y necesitamos un número menor de pacientes , agregó, al subrayar que la investigación adicional no debería retrasar la aprobación de la vacuna por los reguladores sanitarios que el laboratorio se dispone a solicitar.

Londres pidió a su regulador sanitario (MHRA) examinar la vacuna de AstraZeneca y pedir más estudios antes de su comercialización, pero según analistas, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) podría no darle la licencia a esta vacuna si no quedan claros los datos del ensayo, los cuales serán publicados el fin de semana por la revista científica The Lancet, informó The Guardian.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que esperaba con interés la publicación completa de los datos del ensayo de la vacuna británica.

En todo caso, analistas señalan que existe una presión adicional para el éxito de la vacuna de AstraZeneca frente a las desarrolladas por los laboratorios estadunidenses Pfizer y Moderna, que mostraron en los ensayos clínicos una eficacia superior a 90 por ciento. El proyecto de AstraZeneca tiene la ventaja de utilizar una tecnología tradicional que lo hace mucho más barato: se vendería en cuatro dólares por dosis, frente a más de 25 para las otras dos. El laboratorio se comprometió, además, a distribuirla a precio de costo a los países más pobres.

La vacuna británica tiene la ventaja de poder guardarse al menos seis meses refrigerada entre 2 y 8 grados Celsius, lo que la hace fácil de distribuir mundialmente, frente a la de Pfizer que debe mantenerse a -70 grados, una temperatura muy inferior a la de un congelador normal y la de Moderna a -20 grados.

Así las cosas, los desarrolladores del biológico Sputnik V dijeron que AstraZeneca debería intentar combinar su inyección experimental con la fórmula rusa para aumentar la eficacia.

Cuba ya tiene 4 proyectos

Cuba aumentó a cuatro los proyectos de vacunas para enfrentar el Covid-19 luego que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó el inicio de los ensayos clínicos de dos candidatos vacunales desarrollados por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Mambisa, un medicamento intranasal que se probará en La Habana, y Abdala (intramuscular), en la ciudad de Santiago de Cuba.

Cuba ya tiene dos candidatas vacunales Soberana 01 y Soberana 02, desarrolladas por el Instituto Finlay de Vacunas.