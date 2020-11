Ángeles Cruz Martínez

Viernes 27 de noviembre de 2020

El laboratorio farmacéutico Pfizer entregó ayer a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el expediente sobre su vacuna candidata contra Covid-19 para obtener el registro sanitario, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Por la mañana, el canciller Marcelo Erbard, sostuvo que México está listo para iniciar vacunación antes de concluir 2020. La Unión Europea (está) lista para iniciar vacunación antes del fin de diciembre. México también , indicó por medio de redes sociales.

Mientras que por la tarde, López-Gatell dijo que es una muy buena noticia que el proceso avance luego de la solicitud de la farmaceútica. Lo primero será revisar que el expediente esté completo y si algo falta que la empresa realice lo necesario para poder continuar.

Aunque todavía es pronto para pensar en la eventual aprobación y distribución del biológico, el funcionario reconoció que la potencial vacuna de Pfizer es tecnológicamente innovadora. Está hecha del material genético del virus (RNA mensajero).

Subrayó que esto no genera enfermedad, no crea virus vivos ni altera la genética humana. Su aplicación es segura, no causa daño. Sólo que antes se deben cumplir los procedimientos para corroborarlo y garantizar que es eficaz en contra del coronavirus.