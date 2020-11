Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 27 de noviembre de 2020, p. 17

La supuesta disminución de 21 por ciento en las denuncias de desaparición de personas de marzo a la fecha es un acto de simulación y no obedece a la realidad del país, pues este fenómeno sigue ocurriendo de la misma forma o quizá a un ritmo más acelerado, alertaron familiares de víctimas.

El miércoles pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que en este gobierno se ha encontrado a 17 mil 700 personas, más de 90 por ciento de ellas con vida.

Teresa Vera Alvarado –quien busca a su hermana Minerva, desaparecida en 2006 en Matías Romero, Oaxaca– comentó: Es gracioso lo que dice. Es nuevamente el juego y el vaivén de las cifras, porque la realidad no es como ellos mencionan. Dicen eso porque no investigan y no llevan bien las estadísticas o no las quieren dar a conocer .