Alma E. Muñoz y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Viernes 27 de noviembre de 2020, p. 17

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el comportamiento de la actividad económica en el primer trimestre del año me da la oportunidad de presumir que vamos rápido en la recuperación de la economía, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que no afecta en nada el reporte de Bloomberg de que México es el peor país para vivir durante la pandemia . Asimismo, consideró propaganda electoral que los gobernadores de la Alianza Federalista presenten controversias constitucionales para tratar de revertir la extinción de 109 fideicomisos y confió que en un mes esté lista la instalación para llevar aguas residuales tratadas a la termoeléctrica de Huexca, Morelos, para que funcione pese a la resistencia de algunos ejidatarios.

En conferencia de prensa aseguró ayer que estamos saliendo de la crisis económica, pues se cumple su pronóstico: “Dijimos ‘nos vamos a ir al hoyo’, como le pasó a todo el mundo. Se cayó 17 por ciento la economía para el segundo trimestre (abril, mayo y junio), cuando perdimos un millón de empleos, y dijimos: va a ser una ‘v’, vamos a salir rápido. Y aquí está ya: este es el tercer trimestre”, comentó a partir del informe del Inegi.

También presumió que el peso no se ha depreciado en estos dos años de gobierno. A pesar de la pandemia, (va) arriba, 2 por ciento , pero lo más importante es “la recuperación de los empleos; vamos hacia 600 mil recuperados desde agosto.