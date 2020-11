El código de que el que no transa no avanza, de que si naciste pobre vas a morir pobre, de que en todo tiempo hay quienes tienen fortuna y nacen con fortuna y hay quienes están condenados a vivir en la miseria o que la corrupción era parte de la cultura del pueblo es incluso ofensivo, aseveró el mandatario.

Con este documento se cumple el compromiso 99 asumido por el Presidente al comenzar su gestión. Éste precisó que no bastan acciones que mejoren las condiciones materiales, sino también es importante fortalecer los valores y procurar el bienestar material y del alma. Recordó que por eso se habló de una república amorosa y de la felicidad del pueblo como fin último del gobierno.

Debido a que la crisis en el país no sólo es económica o de bienestar material, sino también por pérdida de valores culturales, morales y espirituales, y a que en tiempos recientes ha ocurrido la degradación y decadencia de la vida pública, se desarrolló la Guía ética para la transformación de México, con 20 principios de adopción voluntaria, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la elaboración de la guía (que se llevó casi dos años, con foros y consultas) participaron el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; la filósofa Margarita Valdés, y la actriz y productora Verónica Velasco, así como los periodistas Enrique Galván y Pedro Miguel.

Los temas abordados son el respeto a la diferencia, evitar imponer nuestro mundo a los demás; no hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas; de la dignidad, no se debe humillar a nadie; de la libertad; el amor al prójimo es la esencia del humanismo; del sufrimiento y el placer, no hay mayor alegría que la felicidad de los demás; del pasado y del futuro, y la gratitud.

En el índice también aparecen el perdón; la redención; la igualdad; de la verdad, la palabra y la confianza; de la fraternidad; de las leyes y la justicia; de la autoridad y el poder; del trabajo; de la riqueza y la economía; de los acuerdos; de la familia, y de los animales, las plantas y las cosas.