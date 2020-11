U

no de los encuentros de música más populares de la Ciudad de México, el Festival Marvin, iba a festejar en mayo su primera década. Sin embargo, la pandemia frenó sus actividades, como ha ocurrido con toda la escena. Pero para no dejar pasar su presencia como uno de los pioneros en presentar artistas selectos en diferentes sitios del circuito Roma-Condesa, en vez de estacionarse en un solo foro, para así propiciar la caminata y la convivencia urbanas, con gran tino para programar artistas históricos o de culto, así como nuevas propuestas nacionales, trasladaron su emisión para este fin de semana, en versión virtual, a la que han llamado edición 9.5, no sólo con actos en vivo (desde una sola canción hasta media hora de show) sino, como otras veces, con charlas y reflexiones de personajes de la industria de la música y rutinas de stand-u p.

Para apoyar a quienes estén pasando momentos difíciles, el acceso será gratuito, previo registro. Comenzó ayer, pero sus actividades siguen hoy y mañana. Y como es su costumbre, aun virtual, cuentan con un elenco nacional e internacional de primera línea.

Viernes 27. Conferencias: Todo sobre Publishing (Javier Nuño, Mauricio Mendía, César Rosas, entre otros). Girl Power (Diana Rodríguez, Alicia Zertuche, Itzel González, entre otras). Listening Party del disco homónimo de Caifanes con Sabo Romo. Música: de Estados Unidos, el espectacular cantante de soul CeeLo Green; el folk pop de Bob Collins; de Inglaterra, el indie suave de Will Joseph Cook; de Argentina, el legendario Daniel Melero. De España: Colectivo Da Silva. De México: Nortec (Bostich + Fussible) diyéi set; Marion Raw, El Shirota, Noa Sainz, Monsieur Van Pratt, entre otros. De 10 a 22 horas.

Sábado 28. Música. De Inglaterra: el finísimo disco-dance de Róisín Murphy y el beat introspectivo de Faithless; de EU: la electrónica de Rober DeLong; de España: el rock espeso de El Columpio Asesino, el indie intenso de Joe Crepúsculo; de Ecuador: Tripulación de Osos; de Argentina: Massacre, Indios; de México: Valgur, GRLS, Los Cogelones, entre otros, 15 horas en adelante.

Acceso, transmisiones, programación completa y horarios: www.festivalmarvin95.com. Entrevista de su servidora con Manú Charritton, programador del festival: https://bit.ly/3m5SF0J

Convocatoria para creadores

Para apoyar a la comunidad artística de la CDMX afectada por la pandemia, la Secretaría de Cultura local abre una convocatoria para creadores de artes escénicas, artes visuales/audiovisuales, literatura y educación artística. Es preciso ser mexicano y mayor de edad. Las propuestas deben abordar temáticas como el fomento a la prevención sanitaria y construcción de nueva normalidad, equidad de género, combate a la violencia y la discriminación, difusión del patrimonio cultural de la ciudad y respeto al medio ambiente. Se entregarán 533 apoyos individuales de 3 mil pesos por proyecto; cada seleccionado deberá enviar un video descriptivo de su obra y trayectoria, el cual será alojado en la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa, para que el trabajo de cada uno sea difundido. Cierra el 2 de diciembre. Detalles: https://bit.ly/3laOTSn