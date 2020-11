E

n el borrador de Plataforma Electoral 2015 (PE15) de Morena (que AMLO desechó en 2015) se propone a la nación que nos pongamos en marcha para recuperar la autodeterminación y el desarrollo económico auténtico (es decir, el desarrollo de nuestras capacidades y necesidades económicas), s ustentable y equitativo. Debemos hacerlo sobre la base de, entre otros, los siguientes lineamientos: 1. La responsabilidad social del Estado de conducir el desarrollo económico y velar por la vida buena y plena para toda la población, desechando el mito del mercado como conductor del desarrollo. Es central la intervención pública para estimular la reactivación de la economía, generar empleos, recomponer las cadenas productivas que el neoliberalismo destruyó y combatir la desigualdad y la pobreza. 2. Frenar y revertir las reformas constitucionales y legislativas del periodo neoliberal: en materia laboral, educativa, energética, de telecomunicaciones, fiscal, de seguridad social, bancaria, de comercio exterior e interior, y agropecuaria, sobre la base de los derechos humanos individuales y colectivos de los mexicanos y el indeclinable e imperativo deber del Estado de garantizarlos. 3. Recuperar las rentas petrolera y minera en manos del Estado mexicano. Igualmente, las industrias estratégicas de refinación, petroquímica, electricidad, y energías renovables, deben ser controladas y operadas de manera íntegra en beneficio de los mexicanos, mediante organismos del Estado mexicano. Debe revertirse la tendencia neoliberal a destruir las capacidades tecnológicas y empresariales revitalizando el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, y creando los institutos de energías renovables y limpias, y el Instituto de Investigaciones Mineras. 4. Revisar los acuerdos comerciales para lograr relaciones más equitativas y recuperar parte de la soberanía perdida. 5. Insumos a precios competitivos. Para que la economía mexicana sea competitiva, además de las medidas de tipo de cambio señaladas más adelante, se requiere que los insumos y servicios generales a la actividad económica (energéticos, telecomunicaciones) tengan precios competitivos.6. Constituir un sistema de soberanía monetaria sobre la base de la renacionalización de la minería, la acumulación de 800 toneladas de oro y 36 mil de plata en una década como reservas del Estado.

7. Reconstruir el sistema financiero nacional para que sea un impulso para el ahorro nacional y la inversión productiva; revitalizando la banca nacional de desarrollo y logrando que la banca privada otorgue muchos más créditos a las actividades productivas en condiciones comparable a las prevalecientes en EU y Canadá. Para lograr lo anterior, se requiere: a) que la banca de desarrollo recupere la capacidad de prestar en forma directa; b) estimular la creación de más bancos locales y regionales de capital nacional; c) regular y reducir sustancialmente las comisiones que cobra el sistema bancario nacional, para homologarlas a las que cobran en EU y Canadá. 8. Aumentar la inversión pública en infraestructura hasta alcanzar los niveles (como proporción del PIB) del periodo de rápido crecimiento económico. 9. Reindustrializar el país con el impulso del sector energético renacionalizado, el mercado interno, las compras de gobierno y un pacto productivo para aumentar productividad, salarios, mercado interno, recaudación fiscal y gasto público. 10. Retomar la rectoría del Estado sobre el comercio internacional y nacional, así como apoyar al mediano y pequeño comercio para hacerlos competitivos frente a los oligopolios comerciales extranjeros y nacionales. 11. Eliminar la dependencia agroalimentaria y nutricional sobre la base de los recursos naturales, biodiversidad, riqueza genómica, aguas y recursos naturales, con un modelo productivo sustentable en manos de los campesinos, sin transgénicos ni monopolios en la provisión de insumos o en la comercialización. 12. Modificar la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá para restablecer la soberanía y la dignidad nacional. 13. Estimular el consumo de productos sanos y no contaminantes y desestimular los que no reúnan estas condiciones. 14. Combatir los monopolios y oligopolios y los precios abusivos.