ra cuestión de tiempo, porque estaba en la mira desde el comienzo de la nueva administración y tarde que temprano irían por él. Y parece que el momento llegó: Luis Videgaray, el otrora poderoso brazo derecho de Enrique Peña Nieto (o éste de aquel) es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras las denuncias públicas que en su contra, y para salvar sus respectivos pellejos, han hecho Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (pago de sobornos para compra de votos a favor de la aprobación de la reforma energética y participación en el entramado de Odebrecht); Rosario Robles (participación en la estafa maestra), ex titular de la Sedesol y la Sedatu, también en tiempos del novio de Tania, y Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de éstas últimas dos dependencias.

Si bien desde semanas atrás se filtró que la Fiscalía General de la República habría solicitado una orden de aprehensión en contra del ex secretario de Hacienda de Peña Nieto –lo que no fue debidamente aclarado por dicha institución–, ahora queda claro que la Unidad de Inteligencia Financiera se ha dado a la tarea de documentar la presunta participación de Videgaray en todo tipo de chanchullos, especialmente los referidos por Lozoya, Robles y Zebadúa, y las de quienes se suban al camión de los testigos protegidos y/o colaboradores.

La Jornada lo publicó así: “la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación contra Luis Videgaray Caso señalado por Emilio Lozoya Austin como pieza clave en el pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación de la reforma energética. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso que al expediente del secretario de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario Robles (investigada por la estafa maestra, quien anunció que se acogería al llamado criterio de oportunidad a fin de colaborar con la justicia en esa investigación.