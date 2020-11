E

l presidente de la República lo planteó con claridad: “Evitar que todo se quede en escándalo político (…) lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido la FGR desahogue todos esos casos (...) Lo único que yo quisiera es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita… que no se acumulen los casos y que no sólo sea de consumo publicitario o propagandístico, que no haya espectacularidad”.

Ese riesgo está latente e irá creciendo si las concesiones judiciales en casos como los de Emilio Lozoya, Luis Videgaray, Emilio Zebadúa y el general Salvador Cienfuegos (aunque las palabras presidenciales de ayer se referían a los dos primeros) no reportan los beneficios justicieros superiores que deben derivarse de las conversiones de corruptos del pasado en delatores por conveniencia o, en el caso del alto jefe militar en retiro, en una confirmación de la subsistencia de fueros virtuales.

Hasta ahora, los procesos de consolidación de los testimonios colaborantes han permitido filtraciones que engrosan la narrativa sexenal contra los corruptos de, cuando menos, los dos sexenios anteriores al obradorista. Si por historias fuera, el interés público y la porción de morbo que le acompaña se podrían dar por satisfechos.

Pero lo que se espera no son solamente buenos guiones para series televisivas o películas en forma. Poco se sabe de lo que se ha avanzado en cuanto a Emilio Lozoya, el ex director de Pemex que ha recibido un trato sedoso a su arribo a México, sin siquiera poner un pie en la cárcel. Del general Cienfuegos, lo más cercano a un ánimo judicial en activo residiría en una libreta donde habrían sido anotados los números telefónicos y la dirección inmobiliaria en la que el ex secretario de la Defensa Nacional se supone que está en espera de ser tocado con el pétalo de alguna invitación a declarar sobre el expediente estadunidense que en el vecino país podría haberle significado una prisión de por vida.

Por esos y otros ejemplos públicos de acción justiciera lenta o en suspenso es que urge la celeridad y el desahogo expedito que reclama el abanderado del proyecto llegado al poder nacional como propuesta de combate implacable a la corrupción; a menos que se esté en presencia de juegos de espejos o de teatro de sombras y que, en realidad, no se busque ahondar esos procesos delicados y todo acabe consumiéndose en lo mismo que ha señalado el Presidente de la República, en escándalo, espectacularidad y propaganda atribuibles en lo inmediato al lento fiscal Alejandro Gertz Manero (y a los desencuentros operativos de éste con el veloz Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) y, en el mediano plazo, a los movimientos de piezas en el tablero electoral de 2021.