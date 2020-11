L

a economía mexicana repuntó 12.1 por ciento en el tercer trimestre del año respecto del periodo previo, debido principalmente a la recuperación del sector manufacturero, de acuerdo con cifras del Inegi. Esta cifra se logra luego de la dolorosa caída de 17 por ciento en el segundo trimestre de este año, debido al cierre de las actividades productivas por la pandemia. En el crecimiento del producto interno bruto (PIB), las actividades secundarias –industria y manufactura– tuvieron el mayor avance trimestral, con 21.7 por ciento, seguidas del comercio y los servicios, con 8.8 por ciento, y de las actividades primarias, con 8 por ciento. Sin embargo, en términos anuales el PIB del país cayó 8.6 por ciento. Son cifras frías, pero la caída de la economía arrastró al desempleo a más de un millón de personas.

Videgaray si está en la mira

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que existe una investigación relacionada con el ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda Luis Videgaray, a partir de la denuncia en su contra formulada por el ex director de Pemex Emilio Lozoya, en el caso de corrupción de Odebrecht. En cuanto a las declaraciones que hicieron abogados de la defensa de Rosario Robles y que involucran a Luis Videgaray con la estafa maestra, Nieto Castillo dijo que esperarán a que la Fiscalía General de la República (FGR) haga algún requerimiento en particular. En el mismo tema, el presidente López Obrador pidió a la FGR aplicar el principio de justicia rápida y expedita en los casos de corrupción de Odebrecht y la estafa maestra, para evitar que todas las acusaciones se queden en el escándalo político. Son noticias que ocupan las ocho columnas de los periódicos, pero no son seguidas por hechos concretos. Manifestó: Nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la FGR. Ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo .

Nuevas inversiones

Las inversiones comienzan su recuperación a paso lento, después de sufrir el efecto del confinamiento causado por la pandemia. En este escenario, Coppel y la empresa de parques industriales Vesta invertirán en conjunto 32 millones de dólares para el desarrollo de un nuevo centro de distribución en Monterrey, Nuevo León, que iniciará operaciones en abril de 2021. Por otra parte, Orbia Venture realizó su primera inversión por 3 millones de dólares en la empresa emergente SeeTree, enfocada en maximizar la productividad del campo, mediante el suministro de información a los agricultores para optimizar el uso de la tierra, el agua, los fertilizantes, etc. La estrategia de SeeTree consiste en utilizar aviones teledirigidos de grado militar, sensores de tierra, herramientas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, así como recopilación de datos de arranque del terreno. Anótese también la inversión de Walmart en un centro de distribución de mercancías en Mexicali.