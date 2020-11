El abogado de la edil, Francisco Javier Molina Ruiz, presentó una denuncia formal contra Carlos Olson San Vicente, subsecretario de Gobierno, por uso indebido de funciones y tráfico de influencias, pues instruyó que funcionarios estatales hostiguen a ex colaboradores de Campos Galván y empleados municipales para obtener información e incriminarla por delitos.

Recordó que ha sido señalada por una supuesta investigación de la fiscalía sobre los procesos electorales de 2016 y 2018, pero la institución no ha presentado avances ni ha determinado la no acción penal.

No me han permitido una defensa en forma, y cuando pedí acceso al expediente, la respuesta fue negativa y la reacción del gobernador fue beligerante, confirmando que no se trata de un tema jurídico, sino personal y político.