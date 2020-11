Cristina Gómez Lima y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 27 de noviembre de 2020, p. 36

Cuando Cecilia Delgado Grijalva, lideresa del colectivo Buscadoras de la Paz, vio la ropa, los accesorios y la dentadura que sus compañeras desenterraron en un predio baldío en el sur de Hermosillo, no le quedó duda: eran de Jesús Ramón Martínez Delgado, uno de sus dos hijos, a quienes ha buscado desde que hace dos años, cuando ella o otras mujeres comenzaron a rastrear a víctimas de desaparición forzada.

Han sido dos años bien duros, de dolor y tristeza, pero hoy ya encontré a un hijo y me falta otro. Supliqué (a la Fiscalía General de Justicia Estatal) que me ayudaran y no lo hicieron , expresó llorando fuera de esa institución. Minutos más tarde, la titular de la FGJE, Claudia Indira Contreras Córdova, salió abrazar a la madre y le prometió hacer justicia a Jesús Ramón, quien presuntamente fue desaparecido por policías estatales cuando laboraba en un expendio de cerveza.

La tarde de este martes, el colectivo estaba a punto de concluir el rastreo del predio baldío cuando una activista de Guaymas detectó un hundimiento y se puso a excavar. A la octava pala sacamos la chamarra , recuerda.

Desde el fin de semana hasta ayer las activistas han exhumado 13 cuerpos, entre ellos los de dos mujeres, que fueron trasladados para su identificación.

Este miércoles, cuando Cecilia Delgado acudió a reconocer a su hijo, declaró que continuará la búsqueda hasta encontrar a Jesús Alfonso Reynoso Martínez.