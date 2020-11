Nacho Pineda cuestiona: “¿dónde están los funcionarios culturales? ¿Cuál es su posición ante esta situación? ¿Dónde dejan a los espacios culturales independientes y autogestivos que son un bastión de resistencia cultural en esta ciudad?

La nueva Ley de Espacios Culturales Independientes, que fue aprobada recientemente por el Congreso de la CDMX, no contempla a los espacios autogestivos. De hecho, en 25 años jamás nos han buscado para preguntarnos cuál es nuestra situación y nuestra problemática, hemos sido ignorados durante 25 años.

Aunque los Alicios también han buscado incursionar en los conciertos vía Internet, por la manera en que ellos operan consideran que no son viables económicamente, el público no paga por ver una banda nacional en concierto en línea. Si no tienes patrocinadores, estos eventos no funcionan .

Aun con la situación por la que atraviesa el Alicia, en el foro han seguido cubriendo cada mes sueldos, rentas y otros gastos. Comprometidos con la cultura y la salud, han pedido a su diseñador, Andrés Ramírez, realizar carteles para informar sobre el Covid y cómo prevenirlo.

No obstante, la situación es delicada. A Nacho Pineda le gustaría llegar a los 25 años que cumplirán este primero de diciembre; sin embargo, también se pregunta: ¿Vale la pena estresarse para poder pagar las rentas sin tener actividades? El próximo año, tras evaluar la situación, decidirán si el Alicia sigue o no.

“No nos convertiremos en restaurante, el Multiforo Alicia es un espacio de izquierdas de resistencia cultural, es una alternativa al monopolio que existe en el espectáculo. Se basa y se practica la autogestión y la autonomía, no es un antro, ni un bar de moda, es un laboratorio en que se da cabida a las manifestaciones artísticas, culturales y académicas de esta ciudad.