Ahora Joe Biden debe realizar acciones ejecutivas rápidas, no sólo para reparar el daño infligido por Trump a comunidades inmigrantes, sino también para crear un país mejor.

s innegable que la participación sin precedente de votantes latinos y jóvenes impulsó la victoria de Joe Biden en la contienda presidencial, en especial en estados como Arizona, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada. Ahora nuestras comunidades tienen un claro mensaje para Biden: necesitamos restitución para los inmigrantes, acciones ejecutivas y legislación para protegerlos de inmediato. No esperaremos.

El movimiento de la juventud inmigrante logró presionar a Barack Obama para crear el DACA, y ahora debemos asegurarnos de que el gobierno de Joe Biden continúe el programa.

Proteger el DACA durante los años de Trump no sólo ha ayudado a los inmigrantes, sino también ha transformado para bien la vida de la nación. Incontables jóvenes en todo el país han podido acceder a estudios superiores, carreras, propiedad de casas y más.

Sin embargo, proteger el DACA es el principio, no el fin de lo que Biden debe hacer. Así como Trump y los republicanos no han tenido reparos en promover su impopular agenda, Biden debe seguir toda ruta ejecutiva y legislativa para promover la justicia y la protección para los inmigrantes. Cuando todos los votos se hayan contado, es muy probable que Joe Biden tenga 5 millones más de votos que Trump. Eso constituye un claro mandato de una mayoría de votantes que rechazaron los ataques de Trump, en especial contra la inmigración, y que quieren que Biden gobierne de la misma manera en que obtuvo el triunfo.

Durante esta pandemia, millones de trabajadores esenciales están en el frente de batalla, ayudando a mantener segura la nación, y muchos de ellos son indocumentados. No habrá medidas de asistencia a trabajadores esenciales si no se da apoyo inmediato a todos los trabajadores indocumentados: ambos están inextricablemente ligados y no se pueden separar.

Biden debe impulsar a los legisladores republicanos y demócratas para asegurar que las iniciativas de asistencia por el Covid-19 incluyan a todos los inmigrantes, porque eso es una parte fundamental para lograr que nuestro país esté en el camino de una recuperación.

Biden debe gobernar con audacia, al lado –y no en contra– de los muchos votantes latinos, los jóvenes de color y los nuevos votantes estadunidenses que lo eligieron con grandes números. Somos la mayoría naciente y creciente de esta nación, pero hoy nuestras comunidades están luchando por sobrevivir, después de cuatro años de Trump.

Por eso hacemos un llamado a Joe Biden a que asuma el liderazgo ahora, como nuestro nuevo presidente.

¡No esperaremos!

* Greisa Martínez Rosas, beneficiaria del DACA y directora ejecutiva de United We Dream (UWD)

Traducción: Jorge Anaya