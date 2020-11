Y la diferencia que corresponde a alrededor de 8 mil pesos entran en la oscuridad y no necesariamente hay la transparencia en donde se ubique ese monto que representan... Es un cobro excesivo de las empresas privadas. Las estamos beneficiando a costa de un ingreso per cápita sumamente castigado, de manera que no hay justicia laboral, no hay justicia salarial .

Ayala Almeida se pronunció porque se contrate a ese número de trabajadores que se encuentran en el limbo laboral para que en un acto de justicia se les otorgue un empleo formal, un salario seguro y justo, así como la seguridad social integral tan importante en estos momentos para la familia trabajadora.