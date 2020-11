Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Después de que el mandatario de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por su triunfo en las elecciones estadunidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que esperará a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para pronunciarse.

“¿Cómo vamos a permitir que nos acarreen? ¿Que no somos representantes de un gobierno y de un país independiente, libre y soberano? ¿Por qué la cargada, por qué el acarreo? No hay ninguna diferencia, estamos esperando que se resuelvan las cosas” para reconocer al triunfador, afirmó.

Manifestó no estar de acuerdo con las muestras de felicitación por adelantado, “porque nosotros padecimos eso. Nos hicieron fraude en 2006 y todavía no se terminaban de contar los votos, estábamos pidiendo voto por voto, casilla por casilla (coreó), y el presidente de España se pronuncia a favor del que estaba siendo impuesto como presidente, (por)que no hay ninguna duda de que fue una elección fraudulenta.