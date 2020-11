De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 26 de noviembre de 2020, p. 20

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalado por Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), como pieza clave en el pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación de la reforma energética.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso ayer que al expediente del secretario de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (investigada por la estafa maestra, una operación para desviar recursos públicos por medio de convenios con universidades públicas y empresas fachada), quien anunció que se acogería al llamado criterio de oportunidad a fin de colaborar con la justicia en esa investigación.

La UIF abrió una pesquisa al también ex secretario de Relaciones Exteriores rastreando los movimientos bancarios que se remontan a una década por las acusaciones de actos de corrupción, según información generada este miércoles.

Hasta ahora, Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha hecho acusaciones directas en contra el ex funcionario. Las imputaciones fueron reiteradas por Rosario Robles, quien acogiéndose al criterio de oportunidad para conseguir salir de prisión también hizo señalamientos contra el ex titular de la SHCP.