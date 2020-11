César Arellano y Gustavo Castillo

Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), formalizó –por medio de sus abogados– su petición para que el Ministerio Público Federal le conceda beneficios jurídicos conocidos como criterio de oportunidad para aportar información en torno a la estafa maestra y con ello tener la posibilidad de recuperar su libertad.

Los defensores acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y entregaron en la oficialía de partes el escrito en el cual Robles Berlanga se compromete a entregar información de los responsables de los desvíos de recursos en Sedesol y Sedatu en el periodo 2012-2018.

Asimismo, en su cuenta de Twitter Robles Berlanga señaló: Seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán , y reiteró su compromiso de hablar con la verdad sobre los desvíos de recursos en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pidió a sus abogados, Epigmenio Mendieta y Sergio Ramírez, que generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa .

Ramón Sosamontes Herreramoro, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos de la ex funcionaria, rechazó en su red social las acusaciones de Emilio Zebadúa: “A la opinión pública: todo lo dicho sobre mi persona por Emilio Zebadúa, ex oficial mayor en Sedesol y Sedatu, ante la @FGRMexico del 19 de octubre del 2020 y fue filtrada a medios de comunicación sobre mi participación –que la niego– en la llamada estafa maestra, es falso”.

En un segundo mensaje insistió: Niego rotunda y categóricamente los comentarios realizados por Emilio Zebadúa, que a costa de su beneficio personal está haciendo imputaciones a terceros sin sustento probatorio, tratando de engañar a la fiscalía a cambio de estar bajo criterio de oportunidad .