Durante la conferencia, interrogado sobre las agresiones a periodistas en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador desvinculó a su gobierno de auspiciarlas: nosotros no tenemos ningún grupo de comunicadores, no se orquesta nada desde la Presidencia, se los puedo garantizar, o sea, no estamos a favor de esas prácticas, porque las hemos padecido . Reconoció que hay quienes manejan los bots, por lo que se ha solicitado a Twitter transparentar eso.

Y aun cuando dijo que hasta su esposa ha sido a veces objeto de cuestionamientos en las redes, fuertes, se meten con Jesús y ya sabemos ustedes, las mamás , hay que acostumbrarse a esta nueva realidad de las redes sociales que han sido contrapesos de medios tradicionales.