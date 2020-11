Jessica Xantomila y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 26 de noviembre de 2020, p. 7

Miles de mujeres marcharon ayer en el centro de la capital del país para exigir fin a la violencia de género y la impunidad en que quedan dichas agresiones, durante una movilización que no escapó a la presencia de grupos de manifestantes que externaron su descontento rompiendo vidrios de negocios y mobiliario urbano.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la caminata partió alrededor de las 16 horas del Monumento a la Revolución, encabezada por madres de víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas.

Entre consignas como ¡Ni una más, ni una asesinada más! ¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos! y ¡Alerta que camina, la lucha feminista por América Latina! , las participantes avanzaron sobre avenida de la República y Juárez, rumbo al Zócalo capitalino.

Detrás de los familiares de víctimas iban contingentes de estudiantes, trabajadoras y sindicalistas, en su mayoría vestidas de negro. Muchas de las participantes llevaban cargando una enorme cruz rosa de cartón, en la cual escribieron los nombres de mujeres asesinadas y desaparecidas, así como una manta con la leyenda México feminicida .

Pese al llamado de las organizaciones feministas a los grupos de encapuchadas de que se mantuvieran atrás de la vanguardia de la marcha, dichos núcleos se adelantaron e hicieron pintas en las vallas metálicas que rodeaban algunos inmuebles y comercios.