Muy pocos hablan de sus posiciones políticas, defendiendo las causas de los pueblos. Acompañó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a los Hijos de los desaparecidos. Defendió siempre, sin importar el costo político, la memoria del ex presidente Juan Domingo Perón y de Evita Perón, de los que supo por la historia oral transmitida por sus padres y sus vecinos, todos peronistas. Lo mismo sucedió con Hugo Chávez Frías en Venezuela, a quien acompañó en los momentos más difíciles y al que consideró su amigo en todos los combates .

Luchó sin descanso contra la dirigencia de la Federación Internacional del Futbol Asociación (FIFA) a los que, rebelde y siempre transgresor, enfrentó en distintos momentos, Entre otros combatió a Joseph Blatter, pero también a Gianni Infantino, que hoy está siendo procesado y fue especialmente crítico cuando éste nombró a Macri en esa institución.

Es una vergüenza siempre rodeados de ladrones, como Macri. Esa dirigencia nunca tuvo la pasión del futbol, sólo del dinero, de los negocios. No sabe lo que es el corazón del futbol, el alma del futbol .

También se enfrentó al brasileño Joao Havelange cuando decidió que se jugara a la hora del mediodía en México en 1986, bajo un sol inclemente. No somos tratados como humanos los jugadores. Tenemos que defendernos decía al fundar un sindicato de jugadores de futbol.

Es imposible olvidar en la historia de Diego Maradona, aquel 5 de noviembre de 2005, cuando encabezó la enorme comitiva del llamado Tren del ALBA (Área para el Libre Comercio de los Pueblos de América Latina) junto a personalidades políticas, artistas, cantantes, intelectuales, dirigentes sociales y de derechos humanos, que salió de Buenos Aires hacia Mar del Plata para rechazar los intentos colonialistas de la Cumbre de las Américas, que el ex presidente George W. Bush, pensaba usar como plataforma para que sus colegas de América latina firmaran el acuerdo del ALCA.

Era nada más y nada menos que el proyecto colonialista por excelencia que fue rechazado por los presidente del Mercado Común del Sur (Mercosur) Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, agregándose Venezuela y algunos otros. Un día histórico para la región cuando el entonces presidente, Néstor Kirchner, le dijo un rotundo no al ALCA, en un discurso memorable, ante la mirada asombrada de Bush, que había venido con una amenazante flota y miles de integrantes de sus fuerzas de seguridad.

Pero aquí lo esperó la derrota también en las calles. La comitiva que vino desde Buenos Aires se unió a los participantes de la rebelde Cumbre de los Pueblos, reunida en otros espacios y que congregó a integrantes de movimientos sociales, políticos, de derechos humanos como una gran contracumbre. Fue la marcha más grande en la historia de Mar del Plata.

ALCA, al carajo dijo el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías ante una multitud, que no cabía en el estadio de esa ciudad y que se extendía por las calles adyacentes. En ese palco estaba entre otros representantes populares Maradona.

Ese era el otro Maradona, el mismo rebelde, el siempre transgresor, el que dejó muchas frases para la historia como: Todos los días, cuando me levanto, le doy un beso a Fidel . O como él decía, imperfecto como humano. No soy ni Dios ni un ídolo, ni un rey, soy Maradona y nadie me lo cree .