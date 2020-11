▲ Diego, canchero, saltó por el balón y no dudó en ayudarse con la mano de Dios. Foto Ap

En el comienzo de su festejo, Maradona mira tres veces al árbitro, como si no terminara de creer que la ilegitimidad de la mano no impidiera la validez del gol , escribe el argentino Andrés Burgo, en el libro El Partido (del siglo), (Tusquets, 2016).

El segundo tiempo fue digno de una novela de suspenso. Un Diego canchero que al saltar por el balón no dudó en ayudarse con la mano izquierda y conseguir un gol que resolvió con picardía futbolera y palabras posteriores.

Y como una reivindicación de la magia que poseía, Maradona realizó una locura sobre la cancha sólo cuatro minutos más tarde. Un acto legendario que fue como si lavara la culpa del primer tanto. Un recorrido desde atrás de la media cancha que en 10 segundos dejó sembrados a seis jugadores ingleses y venció en el área al portero Peter Shilton. El gol del siglo.

“Maradona surca el césped y nadie lo detiene: 52 metros, 44 pasos, 10.6 segundos, 14.4 kilómetros por hora, 12 toques con la pierna izquierda, cinco ingleses eliminados en una persecución autodestructiva, y otros dos rivales que quieren acosarlo pero no lo alcanzan (…) ¿Cómo se disfruta –y cómo se tolera– la bomba atómica de los goles?”, describe Burgo en su libro.

Jorge Valdano, escritor y delantero de aquella selección Albiceleste, contó a La Jornada el 25 de febrero de 2014 que Diego en algún momento pensó pasarle la pelota en esa jugada.

Buscaba el momento de darte la pelota a vos y siempre se me cruzaba un inglés , le manifestó Diego.

Valdano se sintió afortunado de no recibir el pase durante ese ataque. Pensó en las posibilidades de aquella proeza esfumadas por la intervención de otro jugador argentino que no fuera Maradona.