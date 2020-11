E

n el estire y afloje con la cúpula empresarial –que defiende lo indefendible–, el presidente López Obrador aceptó que sus representantes empiecen a revisar la iniciativa que envió al Congreso para poner en orden a latenebrosa práctica del outsourcing, aunque dejo en claro que esto ya no se puede detener, no se puede seguir tolerando irregularidades en materia laboral, especialmente la violación de los derechos y la extraña práctica en cada diciembre, cuando los patrones despiden a entre 300 y 400 mil empleados para ahorrarse los aguinaldos.

La cúpula pretende repetir el numerito que le resultó exitoso en el Senado de la República, cuando su cabildero Ricardo Monreal descaradamente protegió los intereses de los llamados outsourceros y congeló una iniciativa sobre el particular previamente aprobada por la comisión respectiva. Pero en Palacio Nacional no hay ese tipo de gente.

El presidente López Obrador informó sobre el inicio de un proceso de consultas e intercambio de opiniones –sobre las modificaciones legales por él propuestas en materia de outsourcing– entre las distintas dependencias del gobierno federal y los representantes empresariales de todas las cámaras gremiales, y el encuentro de las parte, dijo, fue bueno .