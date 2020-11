Por esto, resulta inadmisible que Peralta Terrazas pretenda continuar en el cargo. El nombramiento de él, o de cualquiera de sus colaboradores, generará conflictos con perniciosas consecuencias, en particular para nuestra tarea fundamental, la educativa. Por lo que demandamos al rector Enrique Graue que no designe a Víctor E. Peralta como director de nuestra escuela.

Al leer el pie de foto de portada de La Jornada, bajo la imagen de Joe Biden, edición del martes 24 de noviembre, uno no deja de preocuparse por el pésimo augurio del supuesto presidente electo: Necesito un equipo listo desde el primer día de mandato para ayudarme a recuperar el liderazgo del país y unir al mundo para hacer frente a desafíos cruciales . Cuando esto es proferido por un guerrerista consumado, no puede uno sino presentir terribles infortunios para el mundo y sus naciones. En pocas palabras, debemos prepararnos para recibir infinidad de injerencias, de todos los calibres, así como guerras supuestamente controladas de baja intensidad, acciones múltiples de provocaciones, campañas desestabilizadoras y de infiltración, y todas esas medidas de quienes son duchos representantes del imperio.

Quiero expresar mi rabia e impotencia ante el robo que sufrí junto a mi esposa en el cajero de Banamex en el centro de Chalco, estado de México, el pasado 16 de noviembre; supongo que se puede ver en el video la manera en que actúan al menos dos ladrones. Ese día dos cajeros estaban bloqueados (la tarjeta no puede introducirse hasta el fondo) y hay que recurrir a otro sospechosamente custodiado por alguien. Al pensar que el chip está sucio, inmediatamente me prestan ayuda , en mi actuar ingenuo un sujeto me quita y cambia la tarjeta que inserta en el cajero. Todo ocurre tan rápido que mi esposa y yo nos percatamos tarde del cambio de tarjeta que hizo el ladrón.

Intenté varias veces bloquear la tarjeta por medio de la aplicación desde el celular, pero extrañamente el servidor de Banamex no funcionaba. Logré comunicarme al teléfono que marcaba la tarjeta que me cambiaron. Me atendieron dándome una contraseña para continuar el trámite. La comunicación se cortó y por más intentos que hice ya no pude restablecerla. Sólo vi por medio de la aplicación como el dinero desaparecía sin poder impedirlo. Al día siguiente fui a denunciar el robo y me asignaron el registro de aclaración: CN2020111710651, Tarjeta Citibanamex 297.

Hoy 24 de noviembre el banco me hizo llegar el siguiente mensaje: Aclaración I0112010308 improcedente, el cargo corresponde a una disposición realizada en cajero automático y fue ejecutada con tu NIP utilizando tu tarjeta . Vaya conclusión, si estoy diciendo que me cambiaron la tarjeta –y no sé porque medio obtuvieron mi NIP. Desde luego que usaron la tarjeta y el NIP, de otra manera no me hubieran robado. Ojalá y el banco pudiera considerar el contexto. Cuento con las capturas de pantalla del celular de lo que estoy diciendo.

