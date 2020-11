▲ En imagen de archivo, el general Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional, indultado por el presidente Donald Trump tras haber sido condenado luego de declararse culpable de mentir a la FBI. Foto Ap

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 26 de noviembre de 2020, p. 37

Nueva York. El presidente electo Joe Biden ha asumido el papel central en el escenario político nacional mientras Donald Trump se esconde en su Casa Blanca, de la cual sólo ha salido para jugar golf desde que perdió la elección (aunque ayer indultó a un cómplice que mintió a las autoridades federales), en un país donde, por la inacción del magnate, la pandemia ha regresado a niveles sin precedente de contagios y muertes y en el cual cada día hay más hambre.

En su mensaje de Día de Acción de Gracias, que se festeja este jueves, Biden buscó proyectarse como el adulto que llegó para rescatar al país con su consigna: Estados Unidos está de regreso . Enfatizó la urgencia de la unidad subrayando que la prioridad es combatir la pandemia. “Necesitamos recordar que estamos en guerra contra el virus… no entre nosotros”, dijo, y aseguró que Estados Unidos no va ha perder esta guerra. No se rindan a la fatiga .

En contraste con el mensaje de Trump cuestionando la legitimidad del proceso electoral, Biden declaró ayer: en Estados Unidos tenemos elecciones plenas, imparciales y libres, y después honramos los resultados .

Trump sigue sin salir de la casa presidencial, trinchera desde donde envía ráfagas de tuits con el mismo tema del supuesto gran fraude del cual es víctima y del cual no hay evidencia. A veces sus mensajes son muy breves, como uno de ayer que sólo decía: ¡Elección amañada!

“Trump ahora es estrella de su propio reality show, que aparentemente le importa a cada vez menos gente. El mundo ha cambiado de canal y él sigue hablando”, resume Politico.

Pero su gobierno está acelerando su esfuerzo por debilitar normas y protecciones laborales y ambientales antes del 20 de enero, como parte de su regalo de despedida. Entre las medidas que busca promover están aflojar regulaciones sobre contaminantes, reglas de trabajo en rastros y protecciones al consumidor. También hay otras medidas aún más escalofriantes que se están promoviendo, como reanudar el uso de electrocuciones y el fusilamiento en ejecuciones federales (algo que si es aprobado podría utilizarse de inmediato con cinco ejecuciones federales ya programadas antes del 20 de enero), reporta ProPublica.

Algunas de las nuevas regulaciones que se desea implementar son parte de la política antimigrante de este gobierno e incluyen más obs-táculos para solicitantes de asilo; este gobierno ha promovido más de 400 cambios en reglas y regulaciones para migración, varias por orden ejecutiva o cambios administrativos para implementar la política antimigrante más extrema en décadas.

Transición a todo vapor

Al mismo tiempo, el proceso de transición procede a todo vapor, ahora que es oficial, aun sin el tradicional reconocimiento del triunfador por el perdedor, algo que posiblemente no ocurrirá. Sin embargo, los equipos encargados de la transición continúan sus reuniones con la amplia gama de agencias federales en preparación para el traslado formal del Poder Ejecutivo el 20 de enero, con o sin la presencia de Trump.