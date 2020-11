Hoy decimos basta, no podemos permitirlo más

En una breve intervención, la ex clavadista Tatiana Ortiz compartió que este es un tema pendiente en la sociedad. “La línea del abuso puede ser un debate, a veces tendemos a justificar ciertas conductas que no deberíamos de justificar, a normalizar situaciones que de ninguna manera deberíamos permitir, hemos llegado al punto de creer que lo hacen por nuestro bien, o porque es la forma en que se nos debe demostrar amor o interés, pero hoy debemos decir basta, no podemos esperar más, porque hoy la violencia contra mujeres y niñas no debe seguir creciendo.