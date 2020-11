M

agistrados del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo revocaron la constancia de mayoría del candidato del Partido Encuentro Social (PES) Daniel Andrade Zurutuza, en el municipio Huejutla. El tribunal decidió anular la elección y ordenó la reposición del proceso para alcalde. Los ministros concluyeron que se violó el principio de separación de Iglesia-Estado. Validaron pruebas suficientes para demostrar que en su campaña fueron citados pasajes bíblicos durante los actos del aspirante del PES, además se encontraron pruebas fotográficas y videos, donde se demuestra que el candidato contó con propaganda electoral cerca de recintos religiosos. Se violó el artículo 130 de la Constitución federal.

No es la primera vez que los tribunales anulan elecciones por el uso de símbolos religiosos durante las campañas electorales. De memoria recuerdo el caso de Tepotzotlán, estado de México, en 2003. La sala superior sancionó con la nulidad de la elección municipal porque la propaganda del candidato incluía símbolos religiosos, además de que el candidato presumía haber construido una iglesia cuando fue presidente municipal. Por los mismos motivos en ese año se anuló la elección de un diputado federal en Zamora, Michoacán. En 2009, en Parras de la Fuente, Coahuila, se anuló la elección porque el candidato abanderó un mitin y un desfile con la imagen de San Judas Tadeo, vestido de verde y blanco, como los militantes del Verde Ecologista. En Chiautla, estado de México, se anuló otra elección en 2015 porque la campaña electoral se inició con ceremonia religiosa en una iglesia. Además, el candidato priísta ejecuta una homilía política en el atrio. Hay muchísimos más casos en la historia reciente de los procesos electorales del país.