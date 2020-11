M

uchas palabras, enojos y reproches han poblado el ámbito público en pos de cambios en la ruta fijada en distintos ámbitos por el gobierno. Pocos de los solicitantes se afanan por insistir en la dirección marcada por el voto popular. La respuesta, con ánimos hasta festivos, sigue fiel al propósito de sanear los canales decisorios, harto anegados por torcidas ilegalidades y violencias. A dos años del inicio en busca de la transformación del régimen concentrador, es tiempo de afirmar la crítica de los hechos partiendo de entender lo que sucede.

Una prevención salta de inmediato: no emprender –sólo en parte mínima– las evaluaciones frente a un pasado que no tiene capacidad alguna de servir de espejo. Recaer en patrones y prácticas muy en boga dentro del modelo pasado es arrinconarse en la incomprensión del presente. Volver de manera hasta compulsiva a enfocar los sucesos y las políticas actuales, desde las valoraciones ya rechazadas de manera masiva, se torna necedad y tontería. Afirmar, por ejemplo, que el gobierno desafía reglas de la naturaleza es usar este vasto fenómeno en torpe apoyo de muy particulares y limitadas visiones. O alegar que el sendero escogido es reconstruir una era que quedó atrás para menospreciar la actual manera de gobernar sólo huele a necia artimaña. Utilizar segmentos de la historia para asegurar que ahora se retorna al pasado es, simplemente, no apresar lo que acontece. Tales acusaciones no hacen más que retomar alegatos que han sido insistentemente predicados sin sustento y fincados en la repetición. Al acusar al Presidente de reconstruir un terruño nostálgico sólo pone, en ciertas críticas, un basamento endeble, si no es que falso. Recalar, una y otra vez, en el supuesto de los afanes de control y el dogmatismo, como fluido de los cambios llevados a cabo, se recae en redundante miseria argumental. Afirmar que AMLO desprecia la educación, rechaza al mundo productivo del siglo XXI (digital), empobrece al país es exagerar inconsistentes versiones sin fundamento.

Nada que se desprenda de las decisiones y actos de Estado puede encapsularse en la simple nostalgia y, menos aún, en el resentimiento. Lo que hay es una voracidad por cumplir el mandato y ser consecuente con lo prometido. Asunto muy distinto a voltear hacia atrás sino rellenar, con hechos, lo añorado. Dar vigencia a lo que desea el ánimo reivindicador.