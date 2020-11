El calendario propuesto por los otomíes comenzaba ayer a las 10 de la mañana con la primera mesa de salud y alimentación, y a las 15 horas con la de trabajo y justicia, pero nada de esto se concretó, pues los enviados gubernamentales dijeron desconocer esa agenda.

Sobre la quema de mobiliario en la institución, Adelfo Regino Montes, titular del instituto, señaló a este medio: Lamentable la violencia, delicado .

Regino Montes ha insistido en que el camino para la solución de los problemas es el diálogo y ha asegurado que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el federal están en esa disposición.

Pasadas las 14:30 horas, una vez que los integrantes de la comunidad otomí ingresaron al INPI, llegó al lugar una camioneta del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México con una cuadrilla de elementos, y comenzó a apagar las llamas que se mantenían. Con palas removieron los escombros para mojarlos y retirar el material y abrir la circulación vehicular.

En el mitin aseveraron que si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno y advirtieron que ya basta que no nos escuchen, ya basta que no nos vean . Consideron que una vez más nos mintieron, no tienen voluntad .

También expresaron su solidaridad con los ejidatarios de San Pedro Apatlaco, opositores al Proyecto Integral Morelos, que fueron desalojados por agentes de la Guardia Nacional.