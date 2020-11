Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 15

Desde el jueves de la semana pasada, familiares de personas desaparecidas y periodistas desplazados se mantienen en plantón afuera de la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir que esa dependencia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les informen cómo se otorgarán las ayudas a que tienen derecho, pues desde la extinción del fideicomiso para tales fines se suspendieron prácticamente todas las medidas de auxilio.

Omar Bello, integrante de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, explicó que una de las principales exigencias de quienes se mantienen en campamento alrededor del Palacio de Covián es un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que les explique a quienes se encuentran en el Registro Nacional de Víctimas de qué manera recibirán los fondos.