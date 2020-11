Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 8

Con la reanudación de las pláticas entre el gobierno federal y la iniciativa privada, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió, mediante la revisión de toda la iniciativa para regular el outsourcing, en llegar a un acuerdo, que proteja a los trabajadores, no haya defraudación y al mismo tiempo se den facilidades a las empresas . Sin embargo, anticipó que su aprobación no se puede postergar y debe entrar en vigor este año: no se puede seguir deteniendo esto, no se pueden seguir tolerando irregularidades .

Durante la que constituyó la conferencia 500, calificó de bueno el ambiente de diálogo que privó en la reunión del lunes por la noche en Palacio Nacional. Se les está escuchando y ellos no tienen la intención de proteger a quienes abusan de este mecanismo .

–¿Podría entrar en vigor regular el outsourcing en un año?

–Ya no se puede seguir deteniendo esto, no se puede seguir tolerando irregularidades, todo esto que pasa en los diciembres, como si sucediera algo extraño, más allá de lo normal, se pierden 300, 400 mil empleos. ¿Cómo es eso?

Describió la reunión como el inicio de un proceso de consultas en el que participarán las distintas dependencias involucradas para regular la subcontratación –el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal, el IMSS, la Consejería Jurídica– con los representantes de todas las cámaras empresariales y a partir de este martes empezar a revisar toda la iniciativa, los funcionarios a explicar su contenido y las razones, pero también a escuchar a los representantes empresariales.