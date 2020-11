Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 7

El ex secretario de Hacienda Luis Videgaray calificó de errada e inmoral la estrategia legal de Rosario Robles, y le advirtió que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Por lo pronto, advirtió que defenderá su honorabilidad por la vía jurídica.

Subrayó que “el mecanismo de moda ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un limite”, el cual es la verdad y la ley. Aseguró que la ex funcionaria no podrá probar mentiras .

Después de que Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles, anunció que su representada dirá a la Fiscalía General de la República que los recursos desviados de la estafa maestra se destinaron a las tres últimas campañas del PRI, el partido también se desmarcó de la acción de funcionarios públicos. Subrayó que las autoridades electorales han avalado sus cuentas de los procesos aludidos (a partir de 2012), e incluso le han dado altas notas en materia de transparencia.

En una carta fechada en Cambridge, Massachusetts, Videgaray, también ex canciller y coordinador de la campaña del entonces candidato presidencial Peña Nieto, dijo que se enteró por la prensa de las nuevas acusaciones en su contra.

No podrá probar mentiras

“Lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso, y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada estafa maestra, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo.”