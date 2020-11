Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 6

Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), afirmó en su cuenta de Twitter: he decidido acogerme a la figura de testigo colaborador , y que hablará con la verdad en torno a los desvíos de recursos que se cometieron en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La ex funcionaria escribió a las 19:45 horas en esa red social, casi 10 horas después de que sus abogados difundieran su intención de que buscaría beneficios legales colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones que se han iniciado en torno a la llamada estafa maestra.

Al respecto, en su Twitter, la ex funcionaria federal señaló: se han hecho declaraciones que no fueron acordadas conmigo. He instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial , sin desmentir de manera tajante lo dicho por la mañana durante una conferencia de prensa por el litigante Sergio Arturo Ramírez, quien indicó que hablaba en su representación.

Asimismo, el mensaje de Robles se difundió tres horas después de que el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray escribiera un mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual refiere lamentar profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamento , que lo dicho por el abogado Ramírez es totalmente falso , que está listo para atender el llamado de la autoridades y que no permitirá que se le difame.

Por la mañana, en la explanada del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, Sergio Arturo Ramírez afirmó que Robles está dispuesta a entregar a la FGR información que demuestre que Videgaray fue el responsable de los desvíos de recursos relacionados con la estafa maestra y financiamiento ilícito a las campañas presidencial en 2012, las legislativas y estatales de 2015 y la de José Antonio Meade en busca de la Presidencia, en 2018.

El litigante señaló en varias ocasiones que el único responsable de esos desvíos fue Videgaray, y que no hay elementos que demuestren responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto ni de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación.

En la conferencia, que tuvo lugar después de que visitó a la ex secretaria de Estado (quien se encuentra presa desde agosto de 2019 acusada de ejercicio indebido del servicio público, y está pendiente que se le cumplimente una orden de captura por delincuencia organizada), el abogado señaló: “a partir de hoy, todo va a ir directo a Luis Videgaray. La maestra ya lo manifiesta directamente, va a darse toda la información que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relacionada a irregularidad o movimiento de recursos por instrucciones de Videgaray.