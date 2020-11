Vamos por buen camino, pero no sabemos aún cuál será el resultado. El laboratorio informó que el pasado 20 de noviembre presentó su solicitud a la FDA, y tiene como expectativa que el 10 de diciembre obtendrá la respuesta , expuso.

Sin embargo, aclaró que son varios escenarios los que se pueden presentar: que diga que la vacuna es segura, eficaz y de calidad, y la apruebe, o que considere que hace falta algún elemento, que no es convincente y que aún no está lista para dar la autorización sanitaria, lo que también significarían escenarios distintos para México , por lo que pidió no cantar victoria anticipadamente, sino tener una postura mesurada y amparada en los conocimientos técnicos de las cosas .

En tanto, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, señaló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDre) está en la fase de compra y distribución de pruebas diagnósticas capaces de detectar en un mismo procedimiento el virus que causa el Covid-19 y el de la influenza.

Indicó que se distribuirán en toda la red pública de laboratorios estatales de vigilancia, en particular en las unidades médicas que vigilan las enfermedades respiratorias, como parte del sistema Centinela.

Por su parte, Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, reiteró las acciones que deberán realizar los deudos de quienes han fallecido en México por Covid-19 para recibir el apoyo por gastos funerarios. Recordó que la página electrónica para registrarse estará disponible a partir del 2 de diciembre.