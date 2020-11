Q

ue siempre sí, Rosario Robles está dispuesta a reconocer su participación y responsabilidad (siempre negadas a lo largo de sus 15 meses de reclusión en Santa Marta Acatitla) en la multimillonaria estafa maestra y, en consecuencia, pretende subirse al cada día más lleno camión de testigos protegidos y/ o colaboradores, de tal suerte que está dispuesta a dar santo y seña sobre cómo se cocinó ese saqueo –uno de tantos– a la nación.

A la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Peña Nieto le dieron ganas de cantar y no porque tenga una bella voz, sino porque, después de muchos intentos fallidos por obtener su libertad, es el único recurso legal que tiene para seguir su proceso en prisión domiciliaria, siempre y cuando –como lo hace Emilio Lozoya– lo que testifique sea verídico y comprobable e involucre a otros personajes beneficiarios de la estafa maestra. Y el catálogo de ladrones de cuello blanco es inagotable.

Desde el día mismo de su encarcelamiento (13 de agosto de 2019) la ex funcionaria peñanietista amenazó con encender el ventilador y salpicar boñiga por doquier, siempre con el objetivo de evitar la cárcel o aminorar su condena. Y como muestra un botón: el ex secretario de Hacienda José Antonio Meade tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas en la Sedesol al recibir el acta de entrega-recepción cuando tomó posesión de esa secretaría; sí informé al ex presidente Peña Nieto (de la estafa maestra). A partir de entonces, ha hecho circo, maroma y teatro en su fallido intento de librar la cárcel, pero nada le resultó, hasta que Emilio Lozoya puso el ejemplo y ella dijo ¡presente!

Ahora, por medio de sus abogados, Rosario Robles dice estar dispuesta a denunciar a Luis Videgaray “por el presunto desvío de recursos destinados a campañas políticas entre 2012 y 2018 en favor de candidatos del PRI, además de la estafa maestra” ( La Jornada, César Arellano García).