asta ahora, sólo una polla gorda está detenida, Rosario Robles, y un fino cisne, Emilio Lozoya, aunque este último goza de las mieles de un criterio de oportunididad –concepto jurídico que podría traducirse como criterio de impunidad . Lo demás es ruido: acusaciones, traiciones, delaciones y dimes y diretes, un pantano en el que se están hundiendo personajes del gobierno de Peña Nieto. Hubo una acción de la Fiscalía General de la República, presentó ante un juez una solicitud de captura contra Luis Videgaray, inclusive lo acusó de traición a la patria, pero luego metió reversa de un modo que no ha sido suficientemente explicado y, hasta donde se sabe, no ha vuelto a intentarlo. Tal vez haga otra finta ahora que Rosario Robles también busca un criterio de oportunidad , a fin de acortar su sentencia. Tiene 62 años (si no salen las cuentas no es mi culpa), no quiere pasar el resto de sus días encerrada en prisión. Su abogado anticipó que denunciará a Luis Videgaray como pieza clave de la estafa maestra. Según esto, su clienta declarará a la FGR que los recursos desviados se destinaron a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, las elecciones intermedias en 2015, a la campaña de Alfredo del Mazo para la gubernatura del estado de México en 2017, y para la campaña de José Antonio Meade en 2018, por instrucciones de Videgaray. Horas después, en ese lavadero de ropa mugrosa en que se ha convertido Twitter, Videgaray le respondió: “El mecanismo de moda ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”. Hasta ahora, Meade ha cabeceado todos los golpes que le han disparado. No hay que esperar resultados espectaculares de los criterios de oportunidad , porque no es suficiente con soltar la sopa: es necesario que el delator pruebe lo que dice, asuma la parte de los delitos que le corresponde e incluso repare daños.

