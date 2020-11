Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 34

Buenos Aires. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso ayer el sobreseimiento del caso que involucró a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y poco más de 200 empresarios y ex funcionarios en la famosa causa de las fotocopias , en referencia a cuadernos escritos presuntamente por un chofer de ministerio en los que estarían anotados presuntos pagos de sobornos por empresas de transporte, que eran beneficiadas para comprar diésel.

Esta es una de las partes de la causa general, considerada una aberración jurídica , surgida de falsas e inexistentes pruebas y de testimonios tomados por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío, que acaparaban todas las causas abiertas en complicidad con el gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2020) para implicar a la ex presidenta Fernández de Kirchner, su familia y sus ex funcionarios.

En febrero de 2019, por la denuncia de un intento de extorsión del grupo que giraba alrededor del fiscal Stornelli, el juez federal Alejo Ramos Padilla allanó la casa del agente de inteligencia Marcelo D’Alessio, donde encontró documentos que demostraban la existencia de una red de jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicación y espías de la Agencia Federal de Inteligencia para crear falsos procesos y extorsionar a empresarios con la acusación de haber pagado sobornos.

El juez determinó los sobreseimientos ante la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados, y también ante la falta de pruebas. El juez Bonadío, que preparó casi una decena de causas en su persecución judicial (lawfare) contra Fernández de Kirchner y su entorno, partía de que el pago de sobornos ocurrió entre 2003 y 2014. Nada fue probado. En esta trama se acusó al ex ministro de Planificación Julio de Vido y a los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y Alejandro Ramos, quienes estuvieron en prisión preventiva.

Jaime y otros siguen presos por otras causas. También fueron acusados unos 200 empresarios de transporte. Todos probaron desde hace tiempo su inocencia.

Falleció Sara Solarz, sobreviviente de la Esma

En otro asunto, la sobreviviente del centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) Sara Solarz de Osatinsky falleció ayer a los 85 años en Suiza por una embolia pulmonar.