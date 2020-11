“El mundo no se gobierna a sí mismo. Si Estados Unidos abdica su papel de liderazgo en dar forma a las reglas e instituciones –y movilizar a otros a defenderlos– una de dos cosas sucederán: algún otro poder o poderes entrarán y moverán al mundo en maneras que avanzan sus intereses y valores, no los nuestros. O, más probable, el mundo descenderá al caos y al conflicto y la selva nos abrumará, tal como fue en los 30” ( https://www.brookings.edu/blog/order -from-chaos/2019/01/04/america- first-is-only-making-the-world-worse- heres-a-better-approach/ ).

En el caso de Cuba, se supone que apoyará la posición de su jefe de volver al deshielo de la relación bilateral que se dio con Obama, sin dejar de expresar la preocupación por la represión en ese país. No ha sido un actor público en la relación bilateral con México, aunque visitó la Ciudad de México como subsecretario de Estado en abril de 2015, donde participó en reuniones con contrapartes en el gobierno federal, agrupaciones civiles y estudiantes.

Blinken es considerado por críticos, como el analista y periodista Robert Wright, editor en The New Republic y fundador de @Nonzeronews, un intervencionista liberal , recordando que asesoró a Biden cuando emitió su voto a favor de la guerra contra Irak, algo que no ha reconocido como una invasión ilegal, y favoreció la política desastrosa hacia Siria, quejándose de que no se enviaron aún más fuerzas militares. Blinken apoya aplicar el derecho internacional a adversarios, pero tiene poco tiempo para límites legales cuando podrían restringir el comportamiento estadunidense , sostiene Wright. Como ejemplo, señala que Blinken consideró la invasión a Panamá y la extradición del presidente Manuel Noriega como un uso razonable de fuerza sin reconocer que fue una violación al derecho internacional.

Vale señalar que Blinken, la nueva jefa de inteligencia Avril Haines, el nuevo asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, y por supuesto John Kerry, nombrado enviado especial para cambio climático y ex secretario de Estado, como otros que están por ser nombrados, estaban en el gobierno de Obama y apoyaron sus estrategias bélicas. Éstas incluyeron los asesinatos de precisión con el uso de drones en varios países, así como los bombardeos y otras operaciones militares en por lo menos siete países musulmanes; en 2016, el asedio estadunidense a esas naciones llegó a un promedio de 72 bombas por día, según un informe del Consejo de Relaciones Exteriores.

Mientras esperaba la oportunidad para regresar al gobierno con los demócratas, Blinken y otros colegas, incluida la ex subsecretaria de Defensa para Política Michele Flournoy, quien ahora está en la lista de favoritos para ser nombrada como próxima secretaria de Defensa, cofundaron una consultoría privada llamada WestExec, cuyo negocio era ayudar a empresas de alta tecnología de Silicon Valley a navegar Washington para obtener contratos militares del Pentágono y para asesorar a empresas sobre riesgos geopolíticos . Según explicó Flournoy a The Intercept en 2018, el objetivo era juntar la seguridad nacional y las empresas de ciberseguridad .

El otro integrante del equipo presentado ayer es Alejandro Mayorkas quien será, una vez rectificado por el Senado con los otros, secretario de Seguridad Interna, el primer inmigrante y latino en ese cargo.