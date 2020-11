Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 31

La cadena de tiendas Best Buy dio a conocer que dejará de operar en México a partir del 31 de diciembre. La decisión se da por dos motivos: la crisis que ha generado la pandemia y los impactos en su negocio, y por una restructuración en su modelo, de acuerdo con información de la empresa.

Los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años , dijo Fernando Silva, presidente de Best Buy México en un comunicado.